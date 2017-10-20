В Китае рассекретили обновленный кроссовер Baojun 530 SUV

Пекин, , 14:18 — REGNUM В сети появились снимки последней разработки китайского автоконцерна Baojun пятиместного кроссовера Baojun 530 SUV. Новинка была анонсирована еще июне 2016 года, однако официальная премьера авто была назначена лишь на предстоящий ноябрь.

Продажи Baojun 530 SUV начнутся не ранее конца первого квартала 2018 года, об этом официальный представитель автоконцерна сообщил накануне. Обновленная модель позиционируется в качестве «старшей» версии популярного в Китае Baojun 510, пишет «Тайпин цичэ».

Эксперты полагают, что современный дизайн и отличная динамика автомобиля позволит новому Baojun 530 SUV завоевать свою нишу на китайском авторынке. В зависимости от комплектации, Baojun 530 SUV будет оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем, либо 1,5-литровым турбированным мотором. Мощность агрегатов составляет 135 л.с. и 150 л.с., соответственно.

Новинка поступит в продажу исключительно с автоматической трансмиссией. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит около 85 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантина КНР опубликовало заявление, согласно которому в ближайшее время автопроизводитель Tesla отзовет с китайского рынка около 2,3 тыс. кроссоверов Model X из-за обнаруженного дефекта в сидениях автомобиля.

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