Бывший сотрудник Ford придумал систему турбонаддува для каждого цилиндра

Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Бывший инженер Ford Джим Кларк, который работал над созданием двигателей V8 и Duratec V6 намерен совершить очередную революцию в двигателях внутреннего сгорания, о его идее рассказало 20 октября издание Сarscoops.

Кларк намерен создать двигатель с индивидуальным турбокомпрессором для каждого цилиндра, таким образом он хочет добиться максимальной эффективности в использовании топлива.

Инженер, когда-то сотрудничавший с бывшим президентом подразделения двигателей в Navistar и Kohler — Диком Фотшем, утверждает, что при реализации его идеи каждый цилиндр двигателя будет заполняться быстрее, чем обычно.

Таким образом, будет практически мгновенно создаваться крутящий момент. Кроме того, установка отдельного турбокомпрессора для каждого цилиндра означает, что они будут расположены очень близко к выпускным клапанам и поэтому процесс будет происходить быстрее.

В своей патентной заявке Джим Кларк пишет, что с его точки зрения, новый тип устройства двигателя может в будущем полностью заменить классическую систему турбонаддува.

Напомним, основным элементом системы турбонаддува является турбокомпрессор или турбонагнетатель. Первый опыт нагнетания в двигатель произвел еще в 1905 году швейцарский инженер Альфред Бюхи.

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