Rolls Royce Phantom станет электрокаром

Лондон, , 12:06 — REGNUM Глава Rolls Royce Торстен Мюллер-Отвос подтвердил информацию о том, что новый лимузин Phantom разрабатывался с учетом возможной последующей электрификации автомобиля, об этом 19 октября сообщил портал Сarscoops.

Руководитель компании пояснил в интервью журналистам, что Phantom с электрической трансмиссией, скорее всего, будет представлен миру до того момента, как модель завершит свой жизненный цикл.

Издание напоминает, что Rolls Royce представила электрическую концепцию 102 EX еще в 2011 году, похоже, что компания так и не отказалась от этой идеи.

Однако автор статьи отмечает, что большее влияние на решения этого производителя автомобилей класса люкс оказывает не потребительский спрос, а те или иные решения властей.

В компании обратили внимание на то, что некоторые города в Азии уже выступили с инициативой запрета езды автомобилей с традиционными ДВС в центрах. Торстен Мюллер-Отвос сказал, что если подобное произойдет, то электрификация машин станет для компании обязательной задачей.

Напомним, в сентябре 2017 года генеральный директор BMW Харальд Крюгер заявил, что к 2025 году компания намерена выпустить на рынок 25 моделей электрокаров, электрификация коснется, в том числе, и марки Rolls Royce, которая является подразделением BMW AG.

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