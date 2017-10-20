Lada Vesta может получить новый турбированный двигатель

Самара, , 11:10 — REGNUM Моторная гамма Lada Vesta может пополниться новым турбированным двигателем TCe объемом 1,3 л, который разработала французская компания Renault, об этом 19 октября сообщил портал Сarscope.

Издание пишет, что мощность нового мотора составит 150 л.с., по неподтвержденным данным на заводе уже пытаются установить двигатель на Lada Vesta.

Однако автор заметки сообщает, что с реализацией этой идеи у компании могут возникнуть сложности, имеющиеся у компании коробки передач не рассчитаны на работу с настолько высоким крутящим моментом, каким обладает новая силовая установка (250 Нм).

Таким образом, внедрение TCe на Vesta может быть осуществлено только при установке на автомобиль новой трансмиссии.

Сообщается также, что мотор будет устанавливаться на кроссоверы Captur, хетчбэки Megane и минивэны Scenic.

Напомним, 10 октября пресс-служба компании сообщила, что все варианты автомобиля LADA Largus получат новый 16-клапанный двигатель, мощность которого составляет 106 л.с. Этот же мотор сейчас устанавливается на модели Vesta и Xray.

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