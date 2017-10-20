В Киеве откроют четыре артезианские скважины

Киев, , 10:42 — REGNUM Четыре артезианские скважины построят в Киеве к началу 2019 года, сообщает 20 октября «Зеркало недели».

Согласно сообщению, Киевская городская администрация представила проект по строительству 15 артезианских скважин и пяти новых бюветных комплексов. Скважины малой производительности будут построены в Святошинском и Деснянском районах столицы Украины, а бюветы — в Дарницом и Оболонском районах.

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Постройкой сооружений для эксплуатации артезианских вод будет заниматься «Киевводфонд».

Напомним, в ранее в Львовской областной администрации заявили, что в области будут открыты в октябре две электростанции, работающие от альтернативных источников энергии — солнца и ветра. А к концу 2017 года всего будет открыто четыре подобных станции. Общая стоимость проекта — около 3 млрд гривен ($110 млн).

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Также соглашение с Киевом о сотрудничестве в области «зеленой» энергетики подписала ранее Индия. По словам премьер-министр Украины Владимира Гройсмана, на Украине «в ближайшие годы» доля «зеленой» энергетики составит 10%.

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