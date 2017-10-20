Nissan останавливает производство в Японии для проведения проверок

Токио, , 10:08 — REGNUM Nissan приостанавливает производство автомобилей в Японии на две недели для того, чтобы окончательно разобраться в причинах нарушения внутреннего распорядка компании из-за которых автомобили не проходили процедуру финальной проверки, об этом 19 октября сообщило агентство Reuters.

Nissan является второй по величине компанией в Японии, после недавней внутренней проверки, показавшей, что машины должным образом не проходили финальную процедуру проверки, автопроизводитель вынужден был отозвать в стране 1,2 млн автомобилей.

На фоне скандала, разразившегося вокруг сталепромышленной компании Kobe Steel, которая призналась в том, что поставляла автопроизводитлям некачественный металл, вопрос о соблюдении и контроле качества встал в Японии особо остро.

Напомним, ранее компания Nissan сообщила, что финальные проверки автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка, проводили несертифицированые специалисты. Это было сделано вопреки правилам, утвержденным правительством страны.

Позже стало известно, что даже после того, как в сентябре 2017 года компания выявила проблему и заявила о том, что усилила контроль над проверочными процессами, проверки продолжали проводить специалисты, не обладающие достаточной квалификацией.

«Наших чрезвычайных мер было недостаточно. Мы не смогли отказаться от наших вредных привычек», — сказал глава компании Хирото Сайкава.

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