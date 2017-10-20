Проблемы с сиденьями: Tesla отзывает с рынка более 2 тыс. автомобилей в КНР

Пекин, , 09:43 — REGNUM Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантина КНР опубликовало заявление, согласно которому в ближайшее время автопроизводитель Tesla отзовет с китайского рынка около 2,3 тыс. кроссоверов Model X из-за обнаруженного дефекта в сидениях автомобиля.

В заявлении отмечается, что под отзыв попадут все автомобили указанной модели, произведенные в период с 28 октября 2016 года по 1 сентября 2017 года. Бесплатный ремонт будет осуществлен на территории КНР. Владельцы указанных автомобилей должны обратиться к официальному дилеру Tesla в своих городах, пишет «Сина синьвэнь».

По последним данным, причиной отзыва автомобилей стал выявленный дефект в укладке электрических проводов в задних сиденьях кроссоверов. Инженеры Tesla пришли к выводу, что при определенных условиях эксплуатации данный дефект может привести к угрозе для водителя и пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американский автоконцерн GM и совместное предприятие Shanghai GM сообщили об отзыве более 2,5 млн легковых автомобилей в Китае из-за обнаруженного конструктивного дефекта в системе безопасности авто.

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