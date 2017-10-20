Twitter объявил о повышении безопасности в работе сервиса

Вашингтон, , 09:03 — REGNUM В социальной сети Twitter планируются обновления, которые коснутся безопасности пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Twitter планирует изменить правила в отношении аккаунтов пользователей, которые разместили фотографии в обнажённом виде. При этом компания предоставит пользователям с заблокированными аккаунтами право запросить пересмотр этого решения.

В компании отметили, что расширяется понятие «несогласованное изображения обнажённого тела». Теперь так будут трактоваться снимки людей, которые были сделаны, когда они не знали, что идет съёмка. К таким снимкам будут относиться изображения, полученные с помощью скрытой камеры.

«Действие аккаунта пользователя, которого мы идентифицируем, как первоисточник таких изображений, будет немедленно прекращено», — говорится в сообщении.

Кроме того, Twitter намерен обновить правила о размещении изображений, способствующих разжиганию ненависти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соцсеть Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях со 140 до 280 символов.

Читайте ранее в этом сюжете: Twitter может увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза

Читайте развитие сюжета: В Twitter может появиться возможность отмечать «фейковые новости»