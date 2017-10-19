КНР разрабатывает суперкомпьютер, способный выполнять квинтиллион операций

Пекин, , 15:25 — REGNUM Глава Национального центра компьютерных вычислений при Академии наук КНР Мэн Сянфэй сообщил журналистам, что в настоящее время китайские специалисты ведут разработку самого мощного в мире компьютера Tianhe-3, способного совершать до квинтиллиона операций ежесекундно.

Таким образом, Tianhe-3 станет в 10 раз мощнее действующего в настоящее время рекордсмена суперкомпьютера Sunway TaihuLight. Компьютер будет задействован при расчетах нефтедобычи, прогнозировании землетрясении и других природных катаклизмов, пишет «Сина синьвэнь».

«В настоящее время Китай лидирует в области разработки и создания суперкомьютеров. К примеру, вычислительная машина Tianhe-1, способная производить до одного квадриллиона операций в секунду, используется 1600 исследовательскими институтами из 20 провинций. Компьютер способен решать до 10 тыс. сложнейших задач ежедневно», — заявил Мэн Сянфэй.

Ученый отметил, что к 2035 году Китай станет крупнейшим технологическим центром в мире.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно опубликованному рейтингу «Supercomputer TOP 500», авторами которого выступают независимые аналитики из США и Германии, китайский компьютер Sunway TaihuLight в очередной раз был признан самой мощной вычислительной системой в мире.

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