Осень-2017: звездная десятка автомобилей для Москвы

Москва, , 15:23 — REGNUM Самой популярной маркой автомобиля за сентябрь 2017 года стала Kia Rio, сообщает 19 октября аналитическое агентство «Автостат».

За сентябрь месяц в столице была продана 1101 штука новых Rio, что превысило результат прошлого месяца на 20%. На второе место по результатам первого месяца осени опустился Hyundai Solaris, лидировавший в июле-августе. Его результат — 869 проданных экземпляров, отмечается снижение продаж на 4%. Третье место по статистическим данным «Автостата» занял SUV Hyundai Creta, «приросший» на 25% — 665 шт.

В топ-десять также попали: Volkswagen Polo (636 шт.), Skoda Octavia (631 шт.), Skoda Rapid, (568 шт.) Volkswagen Tiguan (442 шт.), Toyota Camry (332 шт.), KIA Optima (326 шт.), Nissan X-Trail (323 шт.). По итогам сентября рынок легковушек Москвы составил 17,1 тыс. шт., что на 6% больше, чем в прошлом году.

Напомним, за 3 квартала 2017 года в России было продано 897,5 тыс. автомобилей, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Лидерами среди региональных рынков остаются Москва и Московская область. Специалисты сообщают, что на их долю приходится около 20% всего российского авторынка.