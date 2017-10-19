Google разработала программу для создания искусственного интеллекта

Вашингтон, , 14:03 — REGNUM В компании Google разработали программу машинного обучения, которая сама может создавать искусственный интеллект. Об этом сообщает Wired.

Специалисты Google разработали проект AutoML — «автоматизированное машинное обучение». Программа может создавать ПО машинного обучения.

При этом, как отмечается, в ряде случаев искусственный интеллект справляется с созданием таких ПО лучше разработчиков-людей. Так, алгоритм, обученный такой программой, правильно определив 82% показанных ему изображений, что стало рекордом.

Отмечается, что эта функция необходима в беспилотных автомобилях и системах дополненной реальности.

В Google заявили, что искусственный интеллект не заменит людей в области разработок программного обеспечения. По мнению компании, он станет помощью для менее квалифицированных программистов.

Однако эксперты считают, что Google пытается полностью автоматизировать процесс разработки простых алгоритмов и вытеснить людей из этой области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские специалисты провели исследование, в ходе которого сравнили возможности и интеллект программ, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Безусловным лидером стала программа от интернет-гиганта Google, последнее место заняла Siri от Apple.

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