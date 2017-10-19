Tesla нашла виноватых в срыве производства Model 3

Пало-Альто, США, , 12:23 — REGNUM Американский автопроизводитель, компания Tesla, председателем совета директоров которой является Илон Маск, возложила вину за срыв производства Model 3, последней своей разработки, на поставщиков, 19 октября сообщает портал InsideEVs.

Ссылаясь на информацию агентства Oppenheimer & Co, InsideEVs извещает, что поставщики, вопреки срокам, зафиксированным в контрактах, не успевают производить и отгружать детали для новой модели Tesla.

Ранее компания Tesla заявляла о срыве сроков производства Model 3. По сообщению автопроизводителя, было выпущено лишь 260 единиц продукции, в то время как запланировано было 1500. Хорошо, что теперь прояснена причина такого.

Напомним, количество человек, ожидающих получения Model 3 уже приблизилось к 400 тыс. Даже мать главы компании Tesla Илона Маска недавно сообщила журналистам о том, что, несмотря на родственные связи, она не сможет получить электрокар Model 3 вне очереди.