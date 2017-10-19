Авто «с пробегом» в Новосибирске подорожали на 20%

Новосибирск, , 12:02 — REGNUM В ходе оценки средней стоимости подержанного автомобиля в Новосибирске эксперты сайта объявлений Авито выяснили, что машины в региональном центре подорожали на 21% по отношению к прошлому году, сообщает Vladtime.ru.

Сейчас приобрести подержанное авто в Новосибирске можно в среднем за 579 тыс. рублей, что выше на 15% средней цены по России. Как выяснилось, местные жители чаще отдают предпочтение автомобилям японской марки Toyota, кроме того, в ходе исследования стало понятно, что лишь примерно в 20% случаев покупатели выбирают машину младше семи лет. 80% спроса приходится на авто возрастом постарше и ценой в районе 350 тыс. рублей.

Всего 8% потенциальных покупателей интересовались моделями стоимостью выше 770 тыс. рублей, еще 6% рассматривали варианты в пределах 1,5 млн руб. Отмечается также, что быстрее всего подвержены дисконту автомобили бизнес-класса. Через 5 лет эксплуатации их можно приобрести примерно за 70% от первоначальной цены.

Напомним, ранее в СМИ был опубликован рейтинг трех лучших подержанных автомобилей стоимостью до 500 тыс. рублей, представленных на российском авторынке. Первое место занял Ford Focus, на второй и третьей строчке — Toyota Corolla (150-й кузов) и Honda Civic.