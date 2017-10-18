Terra Incognita: Новый кроссовер от Nissan

Токио, , 13:26 — REGNUM Тизерный видеоролик нового кроссовера Nissan опубликован на официальном youtube-канале японской компании.

«Электрическая» линейка японского бренда в настоящее время включает в себя хетчбэк Leaf, микроавтобус e-NV200 Combi и фургон e-NV200, но Nissan не так давно зарегистрировала в малазийском патентном офисе название Terra, что намекает на скорую премьеру. Это обычная практика для автопроизводителей, стремящихся скрыть свои движения от внимания крупных патентных ведомств. При этом Nissan возвратил имя Terra, которое не использовалось с 2012 года. Тогда так назывался электрический внедорожник, впервые показанный публике на Парижском автосалоне.

В этом году, как сообщает Nissan на своем youtube-канале, на автосалоне в Токио компания представит захватывающе интересный «ряд концептуальных автомобилей», в том числе ожидается знакомство публики с новой Terra, которую японский автоконцерн, как предполагает портал autocar.co.uk, будет строить на платформе модели Leaf второго поколения.

Именно из этого «листа», по предположению экспертов, и должен вырасти «зеленый» кроссовер Terra. Эксперты autocar.co.uk предполагают, что в производстве новой Terra будет использоваться улучшенная электрическая трансмиссия второго поколения Nissan, которая, как ожидается, увеличит пробег на одной зарядке до 550 км. Прогнозируется также возможность создания моделей с дополнительным ведущим задним приводом.

Напомним, первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году. А в 1899 году в Санкт-Петербурге инженер-изобретатель Ипполит Романов построил первый русский электрический омнибус, который мог перевозить 17 пассажиров. На первом электромобиле использовался свинцовый аккумулятор системы Бари, имевший 36 банок (вольтовых столбов). Он требовал подзарядки примерно после 60 километров пробега. Мощность транспортного средства составляла 4 лошадиные силы.