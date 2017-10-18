Интерьер нового VW Polo — «шокирующая простота»

Москва, , 11:46 — REGNUM Первые фото салона базовой модификации нового хэтчбэка Volkswagen Polo, опубликованные на официальном сайте производителя, вызвали недоумение экспертов и пользователей интернета.

Следует отметить, что на фотографиях салона автомобиля не видно кондиционера, нет кнопок на руле, вместо экрана аудиосистемы присутствует обычная черная заглушка, что подчеркивает скромность данной комплектации.

Самая доступная версия нового хэтчбэка получила название Base. Минимальная стоимость машины составит почти €13 тыс. (примерно 875 тыс. рублей).

Напомним, новый хэтчбэк Volkswagen Polo будет доступен с различными движками, производительность агрегатов составит от 65 до 200 «лошадей». Стоит заметить, что разработчиками практически не был изменен дизайн автомобиля по сравнению с предыдущим поколением этих машин.

Всего в России за первое полугодие было продано около 26 тыс. штук предыдущей модели Volkswagen Polo.