Renault интригует: каким будет новый кроссовер для России?

Москва, , 10:26 — REGNUM Представители компании Renault пока не разглашают подробных деталей готовящегося для России некого засекреченного кроссовера, однако в сети оказалось размещено изображение зачехленного авто.

Шеф-дизайнер Лоренс ван ден Акер в интервью, опубликованном в подшивке Авторевю №16 от 2017 года, пообещал, что на Московском автосалоне в 2018 году представят новый кроссовер, который будет «true Renault». Предполагается, что новой моделью может стать версия уже существующей модели, относящаяся к С-классу. По габаритам на фото модель вполне сопоставима с Volkswagen Tiguan или Hyundai Tucson.

Изображение явно указывает на авто с купеобразными обводами, но вероятнее, что это все же будет удлиненный Kaptur или, возможно, подвид европейского Kadjar.

Напомним, на автомобилях Renault в начале XX века перемещался по неотложным государственным делам сам император Николай II вместе с семейством.

В 1916 году было создано акционерное общество «Русский Рено», в состав которого вошли заводы в Петрограде и Рыбинске. Заводы были национализированы после революции. Политика СССР предусматривала развитие собственного автомобилестроения, однако в 1960-х годах компания Renault возобновила сотрудничество с Москвой: открылось официальное представительство, а в 1970 году правительство СССР заключило с французским концерном соглашение о развитии автомобильной промышленности. К 1980 году около четверти советских автомобилей производились с использованием технологий концерна Renault.