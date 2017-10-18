Продажи автомобилей LADA в Европе выросли на четверть

Москва, , 09:48 — REGNUM За сентябрь в Европе было продано 406 автомобилей марки LADA, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 17 октября Автостат.

Конечно, объемы продаж в абсолютных цифрах остаются достаточно невысокими, за три квартала 2017 года покупатели лишь в 3,8 тыс случаев выбрали российский автомобиль. Однако, по отношению к такому же периоду прошлого года, рост внушительный, он составил 29,5%.

Эксперты Автостата, проанализировав данные ассоциации европейских производителей автомобилей, связывают рост продаж российских авто в ЕС с выходом на местные рынки седана Vesta. В этом году продажи флагмана стартовали в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии и Литве.

Напомним, 20 июля 1966 было принято Правительственное постановление о строительстве в приволжском городе Тольятти нового завода по производству малолитражных легковых автомобилей. Подготовка технического проекта была поручена итальянскому автомобильному концерну «Fiat».

15 августа 1966 года в Москве глава Fiat Джанни Аньелли подписал контракт с министром автомобильной промышленности СССР А. М. Тарасовым по созданию автозавода в городе Тольятти с полным производственным циклом. По контракту на этот же концерн возлагалось технологическое оснащение завода, обучение специалистов.

1 марта 1970 года первые 10 кузовов будущих автомобилей выдал цех сварки, а 19 апреля 1970 года с главного конвейера завода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули», по конструкции в основном повторявших итальянскую модель «FIAT-124»

На сегодняшний день 64% компании принадлежит голландской Alliance Rostec Auto B.V. (у «Ростеха» в этом СП 17,55% акций) и 24% — кипрской Renaissance Securities