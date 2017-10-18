Пограничники с собаками и заключенные прокатятся на «Профи»

Москва, , 09:25 — REGNUM Ульяновские автомобилестроители на базе новой разработки «Профи» создали модели транспортных машин для перевозки заключенных и пограничников с собаками, модели уже демонстрируются на выставке «Интерполитех-2017», которая проходит до 20 октября на ВДНХ.

«В рамках выставки «Интерполитех-2017» УАЗ продемонстрировал новую линейку спецавтомобилей для Министерства внутренних дел и других силовых структур РФ», — сообщает сайт концерна УАЗ.

В экспозиции представлены два новых автомобиля, выполненные на базе нового грузовика УАЗ «Профи». Машины создавались для пограничной службы и для перевозки заключенных.

Машина с формулой привода 4×2 или 4×4, предназначенная для комплектации подразделений пограничной службы, призвана перевозить наряды со служебными собаками к месту несения службы.

Спецавтомобиль для перевозки заключенных доработан в соответствии со специальными требованиями МВД РФ.

Напомним, в 2016 году знаменитому российскому производителю автомобилей повышенной проходимости, Ульяновскому автомобильному заводу, исполняется 75 лет. УАЗ сегодня по-прежнему специализируется на выпуске полноприводных легковых автомобилей и микроавтобусов. В год завод выпускает 105 тысяч разных машин.

Ранее завод носил название «Ульяновский дважды ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод имени В. И. Ленина», а история становления предприятия тянется во времена Великой Отечественной войны, когда руководством СССР было принято решение об эвакуации московского автозавода ЗИС.

Часть завода (автосборка) была эвакуирована в Ульяновск. В октябре 1941 года сюда прибыли из Москвы первые специалисты, а в мае 1942 года предприятие начало выпуск автомобилей ЗИС-5В, через 2 месяца предприятие выпускало до 30 грузовиков в сутки. В июне 1943 года Государственный комитет обороны принял решение о строительстве в Ульяновске автомобильного завода на базе эвакуированных мощностей ЗИСа.