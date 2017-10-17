Новый лайнер МС-21 совершил свой первый перелёт из Иркутска в Жуковский

Жуковский, Московская область, , 20:25 — REGNUM Новый российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21−300 сегодня, 17 октября, совершил свой первый беспосадочный перелёт с аэродрома Иркутского авиационного завода на аэропорт в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе корпорации «Иркут».

Как отмечается, воздушное судно преодолело расстояние в 4,5 тысячи километров без посадки за шесть часов. Полёт проходил на высоте около 10 тысяч метров.

«Полёт прошёл в штатном режиме. Все системы работали без сбоев», — сообщил командир борта, лётчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко.

По словам генерального корпорации «Иркут» Олега Демченко, проведенные на Иркутском авиационноим заводе лётные испытания МС-21 и длительный перелёт самолета подтвердили заявленные характеристики машины. Дальнейшие испытания будут продолжены в Жуковском на базе Лётно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ имени А.С. Яковлева.

«Специально для базирования самолётов МС-21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полётной информации, регистрируемой в процессе проведения лётных и наземных испытаний», — сообщил Демченко.

МС-21−300 — пассажирский самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Новый самолёт призван обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа.

По заявлению конструкторов, своими лётно-техническими данным и экономичностью МС-21 превосходит аналогичные воздушные суда, а расчётное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолёта должно составить 12−15% по сравнению с аналогами.

Серийное производство лайнеров МС-21 планируется начать в 2018 году, а поставки самолетов заказчикам — в 2019 году.

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