Mitsubishi отметит юбилей компании выпуском гибридной модели 1917 года

Токио, , 15:38 — REGNUM Mitsubishi намерена отпраздновать 100-летний юбилей марки выпуском классической модели Model A, автомобиль будет иметь гибридную трансмиссию Outlander PHEV, об этом 16 октября сообщил портал InsideEvs.

Сообщается, что машина будет показана 6 ноября 2017 года в эфире реалити-шоу «Взгляд изнутри: West Coast Customs», которое выходит на телеканалах Discovery Channel и Fox Sports 2.

Сообщается, что в рамках программы будет показан весь процесс создания автомобиля, начиная от этапа разработки концепции и заканчивая первым тестовым заездом.

Автомобиль Mitsubishi Re-Model A будет представлять собой оригинальный автомобиль, выпущенный в 1917 году, который будет оборудован современными технологиями.

Например, он получит систему Super All-Wheel Control, поддержку зарядки аккумуляторов с подключением кабеля, систему противодействия столкновения с препятствиями. К машине можно будет подключить смартфон.

Напомним, автомобиль Mitsubishi Model A выпускался компанией в период с 1917 по 1921 год. Это был первый серийный автомобиль, произведенный в Японии. Он был создан четвертым президентом Mitsubishi Коята Ивасаки, и племянником основателя компании Ятаро Ивасаки.

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