Самолёт МС-21-300 совершил первый дальний перелёт

Москва, , 14:55 — REGNUM Российский пассажирский самолёт МС-21−300 совершил свой первый дальний перелёт. Об этом 17 октября сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Перелёт прошёл из Иркутска в город Жуковский Московской области. За время полёта он преодолел 4,5 тыс. км. Общее время полёта составило шесть часов.

«17 октября 2017 года первый опытный самолет МС-21−300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» в г. Жуковский Московской области, для продолжения лётных испытаний», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в процессе разработки самолёт проходил программу лётных испытаний, во время которых совершил около 40 полётов.

Напомним, МС-21−300 — пассажирский самолет нового поколения, который обладает самым большимв классе узкофюзеляжных самолетов диаметром фюзеляжа. Вместимость самолёта — от 163 до 211 пассажиров.

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