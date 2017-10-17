Mitsubishi покажет концепт-кар с технологией дополненной реальности

Токио, , 13:31 — REGNUM Компания Mitsubishi выпустила концепт-кар, который соединяет в себе все основные технологии автомобиля будущего, про это концепцию рассказал 17 октября журнал Motor Trend.

Согласно задумке разработчиков концепции, в машине будут реализованы такие технологии как дополненная реальность и driver sensing. Автомобиль будет оснащен функцией автопилота, кроме того — он будет электрическим.

Машина оборудована большим дисплеем, благодаря технологии дополненной реальности водитель будет видеть дорогу и все объекты на ней даже в том случае, если у него возникнут проблемы с видимостью, например — из-за погодных условий.

Emirai также будет предупреждать пассажиров и другие автомобили о том, что кто-то решил открыть дверь. Когда водитель или пассажиры решат это сделать, Emirai будет подсветит дорогу и кузов машины. Также автомобиль сможет оптимизировать настройки климат-контроля для каждого, кто будет находится в салоне.

Благодаря специальной камере система сможет обнаружит небезопасное поведение водителя и взять на себя управление транспортным средством. Свой концепт-кар компания намерена показать на автосалоне в Токио.

Напомним, мотор-шоу в Токио пройдет с 25 октября по 5 ноября 2017 года. На нем компания также намерена показать свой новый электрокроссовер e-Evolution.

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