В Узбекистане автомобили переведут на метан

Ташкент, , 13:11 — REGNUM В Узбекистане автогазозаправочные станции, которые реализуют сжиженный нефтяной газ, перепрофилируют на автогазонаполнительные компрессорные станции, реализующие метан. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Республики Узбекистан.

В постановлении Кабмина «О дополнительных мерах по развитию сети автогазонаполнительных компрессорных станций и поэтапному переводу автотранспортных средств на сжатый природный газ, а также по обеспечению безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования на них» говорится, что перепрофилирование произойдет в 2017—2019 годах.

Для реализации этих планов предлагают стимулировать приобретение и установку газобаллонного оборудования выдачей льготных кредитов в местах размещения АГНКС по принципу «одного окна».

На газ планируется перевести и сельскохозяйственную технику. Для этого функционирует специальная рабочая группа и будут созданы передвижные АГНКС. Ориентировочная дата начала проведения операции — март следующего года.

Также с февраля будет разрешена только эксплуатация баллонов типа СПГ-1, которые имеют цельнометаллический корпус. Это будет сделано для усиления безопасности эксплуатации автомобилей. Запрет не коснется автобусов марки MAN А 22 СNG.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане разработали законопроект, направленный на устранение недостатков в жилищно-коммунальной сфере. В законопроекте предусмотрено упорядочение отношений в сфере пользования, содержания жилых и нежилых помещений, а также общего имущества в многоквартирных домах.

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