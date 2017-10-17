За девять месяцев объем выпуска легковых машин в России вырос на 21,4%

Москва, , 13:05 — REGNUM С января по сентябрь 2017 года российские автопроизводители выпустили 977 тыс. легковых автомобилей, это на 21,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года, об этом 17 октября сообщило агентство «Автостат».

Также стоит отметить, что в сентябре 2017 года с конвейеров сошло 126 тыс. легковых авто, это на 21,9% больше, чем в 2016 году.

Что касается грузовых машин, то за девять месяцев 2017 года в России было выпущено 108 тыс. автомобилей этого класса. За обозначенный период этот сегмент демонстрирует рост на 14,2%.

В сентябре 2017-го российскими заводами было выпущено 16,3 тыс. грузовиков. Относительно 2016 года рост продаж — 14,4%.

Количество выпущенных автобусов за девять месяцев 2017 года увеличилось на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Всего заводы выпустили около 18,5 тыс. ед. подобного пассажирского транспорта.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что продажи автомобилей в массовом сегменте российского авторынка за девять месяцев 2017 года выросли на 12,2%. Всего было продано 975,5 тыс. автомобилей.

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