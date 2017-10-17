Lamborghini: Двигатели V10 и V12 будем сохранять как можно дольше

Сант-Агата-Болоньезе, Италия, , 12:26 — REGNUM В Lamborghini считают, что компания будет еще очень долго использовать мощные двигатели V10 и V12 при создании своих автомобилей, об этом журналистам рассказал глава отдела разработки компании Маурицио Реджиани, его слова передало 16 октября издание motor1.

Реджиани сообщил, что двигатели V10 и V12, которые были установлены на Huracan и Aventador, будут использоваться в линейке автомобилей Lamborghini как можно дольше.

«Моя мечта — сохранять двигатели без турбонаддува как можно дольше, — сказал руководитель компании, — это даёт эмоции в супер-спортивном автомобиле».

Издание отмечает, что до сих компания Lamborghini была одним из немногих автопроизводителей, которые не поддавались модным веяниям и не создавали гибридные двигатели или двигатели с турбонаддувом.

Первым подобным автомобилем Lamborghini стал гибридный кроссовер Urus, премьера которого должна пройти 4 декабря 2017 года. Ожидается, что в ближайшие несколько лет компания выпустит гибридные версии Huracan и Aventador.

А вот чего точно в ближайшее время не стоит ожидать от итальянской марки, так это автомобилей с функцией автономного воздения.

«Если мы говорим о реальном автономном вождении, то я думаю, что мы будем последним брендом, который его предложит», — подчеркнул Маурицио Реджиани.

Издание напоминает, что первым автомобилем итальянской марки в действительности был 350 GTV, оборудованный двигателем V12. Этот прототип компания выпустила в 1963 году, на его основе был создан автомобиль Lamborghini 350 GT, всего было выпущено 120 экземпляров этой модели.

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