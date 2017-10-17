В Минске появятся автобусы с Wi-Fi

Минск, , 11:34 — REGNUM Беспроводным интернет-подключением оснастят автобусы Минска в Белоруссии, заявил заместитель генерального директора «Минсктранс» Иван Жук, сообщает 17 октября БЕЛТА.

По его словам, интернет по сети Wi-Fi появится на автобусах по трем маршрутам. На данный момент «Минсктранск» проводит отбор возможных претендентов, которые предоставят возможность подключения к интернету по беспроводной сети.

Жук отметил, что Wi-Fi оборудование уже проходит тестирование на автобусах. Представитель «Минсктранса» подчеркнул, что выбрать провайдера планируется до конца октября.

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Напомним, ранее в Белоруссии уже опробовали запуск автобусов с Wi-Fi оборудованием. Так, в Гомеле 20 маршрутных автобусов оснастили беспроводным подключением к интернету на самом длинном маршруте. Интернет предоставляется пассажирам бесплатно, тем не менее пользователи должны заранее зарегистрироваться на правительственном портале.

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Отметим, что установка Wi-Fi оборудования на автобусы Белоруссии стала возможной после включения устройств, обеспечивающих доступ к беспроводному интернету, в список технического оборудования, не подлежащего обязательной регистрации.

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