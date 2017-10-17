Daimler хочет разделиться на три независимые компании

Штутгарт, Германия, , 10:18 — REGNUM Daimler заявила о том, что Mercedes-Benz может стать независимым подразделением компании, это же относится к двум другим подразделениям, об этом 16 октября сообщила пресс-служба концерна.

Одно подразделение занимается производством грузовиков и автобусов, другое — финансовыми услугами. Как заявляют в компании, идея дать независимость подразделениям возникла по причине того, что у руководства есть желание предоставить им «больше свободы в предпринимательской деятельности».

На данный момент эти планы не получили полного одобрения. Компания сообщает, что в это начинание она готова инвестировать сотни миллионов евро. Daimler также намерена вести консультироваться с сотрудниками по поводу процесса разделения.

«Сегодня перед Daimler стоит исключительная задача. С одной стороны — мы более успешны, чем когда-либо прежде, с другой стороны — наш бизнес меняется, как никогда раньше», — сказал председатель правления Daimler и глава Mercedes-Benz Дитер Цетше.

«Тот, кто стремится к устойчивой конкурентоспособности и прибыльности должен постоянно развиваться и адаптироваться к быстро меняющимся условиям», — добавил руководитель компании.

Если идея строительства новой корпоративной структуры будет одобрена, то в этом случае компания будет состоять из трех независимых подразделений: Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses и Daimler Financial Services AG. Офисы каждого из них по прежнему будут находиться в Германии под вывеской Daimler.

Также компания заявила, что не планирует проводить сокращение рабочих мест при реализации данного плана. Стоит отметить, что этот план может быть принят только в 2019 году на собрании акционеров Daimler.

Напомним, штаб-квартира Daimler расположена в немецком городе Штутгарт, концерн был образован в 1926 году путем слияния двух компаний — Daimler Motoren Gesellschaftи Benz & Cie.