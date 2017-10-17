Названы три самые популярные марки на рынке машин с пробегом

Москва, , 09:19 — REGNUM В сентябре 2017 года в России было продано 468,6 тыс. автомобилей с пробегом, рынок демонстрирует рост на 1,6%, об этом 16 октября сообщило агентство «Автостат».

В рейтинге продаж данного сегмента рынка лидирует LADA, на долю «АвтоВАЗа» приходится около 27% от его объема, в сентябре 2017-го было продано 126,1 тыс. этих б/у автомобилей.

На втором месте расположилась Toyota, за обозначенный период на вторичном рынке России было продано 51,4 тыс. автомобилей этой марки. Японский брэнд показывает небольшое падение продаж — 0,4%.

На третьем месте расположился Nissan, подержанные машины этой марки в сентябре 2017 года решили приобрести около 25,1 тыс. покупателей (рост — 3,1%).

Что касается модельного рейтинга, то на первом месте в нём — LADA 2114, в сентябре 2017 года было продано 13,5 тыс. этих автомобилей. На второй позиции — LADA 2107 (12,1 тыс. ед.; падение продаж — 3,1%). На третьем месте — Ford Focus (11,9 тыс. ед.; рост продаж — 1,5%).

Напомним, ранее в СМИ был опубликован рейтинг трех лучших подержанных автомобилей стоимостью до 500 тыс. рублей, представленных на российском авторынке. Первое место занял Ford Focus, на второй и третьей строчке — Toyota Corolla (150-й кузов) и Honda Civic.

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