Apple произвела рекордно малое число iPhone X

Купертино, США, , 08:46 — REGNUM Компания Apple отправила распространителям первую партию смартфонов iPhone X. Об этом 16 октября сообщает портал 9to5mac.

По информации издания, мобильные устройства отгружены из Китая и отправлены в Голландию и Объединенные Арабские эмираты. При этом размеры первой партии стали рекордно низкими для Apple — всего 46,5 тыс. телефонов.

Отмечается, что отправка такого малого количества устройств может быть связана с тем, что у компании имеются проблемы с производством, а именно, с нехваткой компонентов для камеры TrueDepth.

По мнению экспертов, вследствие перебоев с производством и поставками iPhone, может возникнуть дефицит на рынке. Apple может не успеть создать нужное количество смартфонов для удовлетворения спроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Qualcomm обратилась в суд Китая с требованием запретить производство и продажу iPhone в этой стране из-за нарушения прав на патенты.

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