Страховщики хотят избавиться от регулирования со стороны Центробанка

Москва, , 08:43 — REGNUM Правление Российского союза автостраховщиков (РСА) направило в Центробанк «Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО», документ несет в себе два предложения, подразумевающие разные сценарии развития событий, об этом 17 октября сообщил «Коммерсант».

Предложение подразумевает, что в России будет произведен постепенный переход ОСАГО на тарифы, которые не будут регулироваться со стороны государства.

Согласно замыслу разработчиков документа, с июля 2018 года ЦБ будет регулировать только максимальную цену страховки, коэффициент аварийности и нарушений правил дорожного движения.

Расчет стоимости полиса будет производить сама страховая компания, она будет определять, сколько водителю придется платить за мощность двигателя автомобиля, за свой возраст и стаж.

В дальнейшем либерализация ОСАГО продолжится и с 2020 года ЦБ уже не будет никак влиять на тарифы. Глава РСА Игорь Юргенс считает, что сейчас сложились все условия для перевода ОСАГО на свободные тарифы.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что Минкомсвязи даст страховым компаниям доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Этот шаг поможет страховым компаниям избежать появления случаев мошенничества с занижение стоимости полисов.

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