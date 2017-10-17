В Google Maps появились изображения планет Солнечной системы

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM В приложении Google Maps появились изображения планет Солнечной системы. Об этом 16 октября сообщается в блоге компании.

Пользователи могут просмотреть планеты и спутники Солнечной системы с указанными на них топографическими объектами.

Отмечается, что в работе использовались фотографии, полученные зондом «Кассини», который был запущен в 1997 году.

«Во время своей миссии Cassini сделал около полумиллиона фотографий, которые позволили учёным впервые воссоздать далёкие миры. Теперь вы можете посетить эти места, а также другие планеты и спутники», — говорится в сообщении.

Всего в обновлении доступно 16 небесных тел. Кроме Земли можно посмотреть планеты Меркурий, Венеру и Марс, а также карликовую планету Плутон и спутники Юпитера и Сатурна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные дали названия топографическим объектам Плутона.

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