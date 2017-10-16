Mercedes намерен отозвать более миллиона автомобилей по всему миру

Берлин, , 23:00 — REGNUM Более одного млн автомобилей Mercedes-Benz будут отозваны по всему миру из-за неисправных систем управления подушками безопасности, сообщает 16 октября агентство Reuters, ссылаясь на заявление пресс-службы концерна Daimler AG.

По информации агентства, несколько сотен тысяч автомобилей отзовут в Германии, в США будут отозваны 495 тыс. автомашин, 400 тыс. автомобилей отзовут в Великобритании.

Отзыв коснется автомобилей класса A, B, C, E, CLA, GLA и GLC произведенных с 2012 по 2018 год.

Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz объявлена неисправность модуля срабатывания подушек безопасности. По заявлению пресс-службы концерна Daimler AG из-за этой неполадки несколько водителей получили серьёзные ушибы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) сообщила об отзыве порядка 470 тыс. автомобилей Jeep, Dodge и Chrysler из-за дефекта системы активных подголовников

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