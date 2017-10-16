Автомобили Toyota заговорят с водителем

Токио, , 18:23 — REGNUM Toyota Motor Corp начнет тестировать электрические автомобили с автопилотом ближе к 2020 году. Автомобили будут обладать искусственным интеллектом для взаимодействия с водителями. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в компании Toyota, передает Reuters.

Автомобиль, концептуальная модель которого была представлена в начале этого года на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, сможет разговаривать с водителями, собирать данные о предпочтениях пользователей, привычках и эмоциях.

«Используя технологию искусственного интеллекта, мы хотим расширить и улучшить опыт вождения, сделав автомобили объектами привязанности», — заявил генеральный менеджер подразделения бизнес-планирования Toyota EV Макото Окабе.

Чтобы производить «интеллектуальные» автомобили, Toyota выделила 1 млрд долларов до 2020 года для разработки передовых автоматизированных технологий вождения и искусственного интеллекта.

Модель Concept-i, электромобиль, который будет иметь запас хода 300 километров за один заряд, сможет оценивать эмоции водителя и его настроение. Используя эту информацию, автомобиль сможет взять на себя ответственность за управление, когда это необходимо, — например, когда водитель слишком устал.

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Напомним, Ford Motor в начале 2017 года инвестировал 1 млрд долларов в молодую фирму Argo AI, специализирующуюся на разработке технологий искусственного интеллекта. General Motors также инвестирует в запуск искусственного интеллекта.

Honda Motor и Softbank Corp объявили в прошлом году об объединении ради использования особых роботизированных технологий в автомобилях, которые могут общаться с водителем.

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