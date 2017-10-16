В Москве можно будет взять напрокат электромобиль

Москва, , 14:42 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская компания Enel планируют открыть в Москве сервис каршеринга электрокаров, об этом 15 октября сообщили «Ведомости».

Соответствующее соглашение компании намерены подписать 16 октября на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве РФ.

Сообщается, что на мероприятии будет присутствовать председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Издание пишет, что информацию подтвердили представители РФПИ и Enel, на данный момент нет никакой информации об условиях соглашения. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила о том, что подготовлено несколько вариантов документа.

В автомобильном парк сервиса будет числится около 400 электрокаров. Для развития инфраструктуры итальянская компания намерена построить в столице около 50 зарядных станций.

Напомним, в августе 2017 года на заседании президиума правительства Москвы было принято решение о том, что к 2021 году все автобусы столицы станут электрическими.

Сообщалось, что конкурс на поставку 300 первых электробусов будет объявлен еще до конца 2017 года. Предпочтение будет отдано разработкам отечественных автопроизводителей.

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