Последствия дизельного скандала: Выросли цены на палладий

Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Впервые за последние 16 лет цена палладия превысила $ 1 тыс. за унцию, эксперты считают, что причиной роста цен является то, что этот металл используется при производстве катализаторов вредных выбросов, устанавливаемых в автомобилях с бензиновыми двигателями, об этом 16 октября сообщило издание Financial Times.

Издание отмечает, что в сентябре 2017 года продажи автомобилей в Китае достигли своего максимума (по сравнению с предыдущими месяцами). Рост продаж — 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно прогнозам аналитиков компании UBS, в 2017 году мир столкнется с дефицитом палладия. Его размер они оценивают в 830 тыс. унций.

«Мы убеждены в том, что укрепление палладия обусловлено фундаментальными причинами», — заявил 16 октября Йони Тевес, являющийся одним из экспертов UBS.

Издание напоминает, что в сентябре 2017 года цены на палладий также впервые за 16 лет обогнали платину, которая в основном используется при производстве дизельных катализаторов (окислительных нейтрализаторов).

По мнению аналитиков, это происходит потому, что в мире многие отказываются от автомобилей с дизельными двигателями, поскольку они считаются более экологически «грязными».

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