FCA отзывает полмиллиона автомобилей из-за активных подголовников

Лондон, , 10:10 — REGNUM Компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отзывает в мире около 470 тыс. автомобилей Jeeps, Dodge и Chrysler из-за дефекта системы активных подголовников, об этом 16 октября сообщило издание Carscoops.

Под отзыв попали следующие модели: Jeep Liberty, выпущенные в 2012 году, Chrysler 200s (2012−2013 год выпуска) и Dodge Avengers (2012−2013 год выпуска). В мире будет отозвано около 470 тыс. машин, в США — 414 тыс. 134 автомобиля.

После запроса, который сделало агентство национального управления безопасностью движения на трассах США (министерство транспорта США) автопроизводитель пришел к выводу, что в ходе длительного использования автомобиля система активных подголовников может начать работать некорректно.

В сервисных центрах дилеров специалистами компании будет заменен модель управления, отвечающий за работу этой системы безопасности. Все работы будут осуществляться за счет FCA.

Стоит отметить, что все автомобили, попавшие под отзыв, на данный момент уже не производятся, модели были либо обновлены, либо их выпуск был прекращен.

Напомним, активные подголовники предназначены для того, чтобы предотвратить получение водителем и пассажирами автомобиля травм шеи при ударе в заднюю часть машины. При подобном ДТП срабатывают датчики удара и подголовник приближается к голове водителя или пассажира.