Украина начала испытания артиллерийских бронекатеров

Киев, , 08:58 — REGNUM Начались испытания четырех новых артиллерийских бронекатеров ВМС Украины, передает 15 октября украинский «5 канал».

Согласно сообщению, четыре малых бронированных артиллерийских катера пройдут на Украине испытания, как поодиночке, так и совместно. Конкретные модели катеров не уточняются, но отмечается, что они имеют «улучшенные характеристики» по сравнению с уже состоящими на вооружении ВМС Украины катерами «Аккерман» и «Бердянск».

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По словам командира 1-й бригады надводных кораблей ВМС ВСУ Дмитрия Глухова, новые катера обладают улучшенными характеристиками по радиусу циркуляции, по скорости перекладки и работы рулевой машины. В целом маневренные характеристики новых бронекатеров улучшены на 30%.

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Напомним, ранее на Украине на воду были спущены два речных бронекатера класса «Гюрза-М». Катера с бортовыми номерами U-177 и U-178 вошли в Практическую гавань Одесского морского порта 24 сентября 2017 года. Боевые катера оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями «Катран-М», комплектами переносного ЗРК и комплексом управления огнем «Триада».

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