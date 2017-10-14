В условиях невесомости: На МКС покрутили спиннер

Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Вращение спиннера в условиях невесомости показали астронавты на американском сегменте МКС. Видео опубликовано на Youtube.

В коротком ролике показано, как астронавты делают различные трюки со спиннером. Они вращают игрушку, а также сами крутятся вокруг своей оси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спиннеры не оказывают отрицательного влияния на психику детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей.

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