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Гаджеты на Android оказались под ударом нового вируса-вымогателя

Техника

Вирус‐шифратор DoubleLocker блокирует экраны устройств и требует выкуп

Гаджеты на Android оказались под ударом нового вируса-вымогателя
Иллюстрация: Goodfon.ru
Гаджет

Вашингтон, 13 октября 2017, 23:09 — REGNUM  Планшеты и смартфоны на базе Android переживают атаку вируса-вымогателя DoubleLocker, сообщает портал разработчика антивирусного программного обеспечения ESET.

По информации ESET, новый агрессивный вирус не претендует на банковские реквизиты пользователя гаджета. Он блокирует экраны мобильных устройств и требует перечислить за разблокировку 0,0130 биткоина, что соответствует четырём тысячам рублей.

Кроме того, вирус-вымогатель настаивает на внесении выкупа не позднее 24 часов от сообщения, угрожая все данные зашифрованными.

В ESET обратили внимание, что вирус DoubleLocker маскируется под программу Adobe Flash Player.

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