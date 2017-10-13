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Mercedes-Benz отзывает около 15 тыс. фургонов Sprinter Classic 909

Техника

Машины отзываются из-за проблем с приборами

Москва, 13 октября 2017, 15:21 — REGNUM  Mercedes-Benz отзывает в России 14 842 фургонов Sprinter Classic 909, причиной отзыва стал дефект, вызывающий проблемы в функционировании приборов, об этом 13 октября сообщила пресс-служба Росстнадарта.

Под отзыв попали автомобили, проданные компанией в России в период с марта 2014 года по декабрь 2016-го. Компания сообщает, что в случае переключения ключа зажигания в положение 1 начинает неправильно работать комбинация приборов. При неблагоприятном развитии событий приборы могут полностью отключиться.

В ином случае водитель не сможет увидеть показания скорости, также не будет работать индикация контрольных ламп. Кроме этого, при проявлении дефекта автомобиль не сможет предупредить водителя о возможных проблемах с безопасностью.

Компания намерена проинформировать своих клиентов о необходимости посещения сервисного центра, автовладельцы также самостоятельно могут проверить, попал ли их автомобиль под отзыв, список VIN-кодов опубликован на сайте Росстандарта.

В рамках сервисных мероприятий специалистами будет произведена установка переходного жгута кабелей комбинации приборов. Все работы будет осуществляться за счет компании-производителя.

Напомним, в сентябре 2017 года Mercedes-Benz объявил о том, что отзывает в России 8404 автомобилей. Автомобили отзывались по причине отсутствия герметичности у штекерного соединения электроусилителя руля.

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