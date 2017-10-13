Названы сроки окончания строительства дорожного полотна Крымского моста

Тамань, Краснодарский край, , 13:37 — REGNUM В первом квартале 2018 года будет сформировано единое мостовое полотно автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает 13 октября инфоцентр «Крымский мост».

По его данным, основные конструктивы автодорожной части уже готовы на 90%. К концу 2017 года будет полностью перекрыть пролётами все опоры автодорожной части от берега Тамани до фарватера.

К концу зимы 2018 года ожидается, что будут завершены все опоры от фарватера до берега Керчи.

«Работу над основными конструктивами автодорожного моста планируется выполнить в первом квартале 2018 года — тогда будет сформировано единое мостовое полотно между берегами Керченского пролива», — говорится в сообщении инфоцентра.

Напомним, ранее в проливе была завершена уникальная по своей сложности морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста. В ночь на 13 октября арочный пролёт был закреплен, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновилось.

После воссоединения Крыма с Россией практически сразу было принято решение возводить мост, который соединит Крым с Краснодарским краем. Вскоре агрессивные действия Украины подтвердили правоту такого решения.

Единственной линией снабжения Крыма после объявленной Киевом блокады стала Керченская паромная переправа, пропускная способность которой ограничена по естественным причинам.

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