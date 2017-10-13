Объем экспорта автомобилей за девять месяцев вырос на 52%

Москва, , 12:06 — REGNUM С января по сентябрь 2017 года российские автопроизводители продали за рубеж около 33 тыс. автомобилей, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2016 года, об этом 12 октября сообщило агентство «Автостат».

Около 50% от всего объема экспорта приходится на автомобили производства компании Skoda, за обозначенный период чешский производитель экспортировал более 15 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в экспортном рейтинге занимает «АвтоВАЗ», за 9 месяцев 2017 года компании удалось отправить за рубеж более 7,5 тыс. машин, рост экспортных продаж — 23%.

На третьем месте расположилась компания Renault, ей удалось реализовать за рубежом более 2 тыс. автомобилей. Hyundai, Volkswagen и УАЗ с января по сентябрь 2017 года смогли экспортировать более 1000 машин.

В модельном рейтинге безусловным лидером является кроссовер Skoda Yeti, на его долю приходится практически весь объем экспорта чешской компании.

Второе место досталось LADA 4×4, за рубеж было продано около 3,8 тыс. этих внедорожников, на третьем месте — кроссовер Renault Duster, объем экспорта этой модели составил 2 тыс. шт.

Напомним, в августе 2017 года СМИ сообщали, что с января по июнь 2017 года из России было экспортировано около 24 тыс. автомобилей, что на 61% больше, чем в 2016 году. Лидером тогда также был кроссовер Skoda Yeti, компания продала в иные страны около 12 тыс. экземпляров модели.

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