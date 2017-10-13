В Москве начал работать новый оператор каршеринга

Москва, , 11:08 — REGNUM В Москве начал работу оператор каршеринга Carenda, сообщил директор компании Сергей Харитонов Агентству городских новостей «Москва».

Услугами сервиса уже воспользовались более тысячи водителей. Арендовать машину могут автомобилисты возрастом от 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

В автопарке компании представлены автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris и Ravon R2.

Каршеринг — это кратковременная поминутная аренда автомобилей. Клиент регистрируется у оператора, после чего находит ближайшую машину через специальное приложение, совершает поездку, паркует автомобиль и завершает аренду.

В настоящее время на территории Москвы, включая Сarenda, работают семь операторов каршеринга — Car5, YouDrive, BelkaCar, «Делимобиль», Anytime и EasyRide.

Система каршеринга была запущена в Москве в сентябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что североамериканское отделение компании Porsche запускает программу экспресс-аренды Porsche Passport. Новый сервис станет особой разновидностью каршеринга: пользователь получает возможность за фиксированную плату ездить на автомобилях Porsche, установив на свой смартфон специальное приложение.

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