Tesla отзывает около 11 тыс. кроссоверов Model X из-за проводки сидений

Пало-Альто, США, , 08:36 — REGNUM Производитель электромобилей Tesla объявил об начале отзывной кампании, под которую попали около 11 тыс. электрокроссоверов Model X, машины отзываются из-за проблем с проводкой, расположенной в третьем ряду сидений, об этом 12 октября сообщил портал electrek.

Под отзыв попали автомобили, выпущенные компанией в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года. Неисправность была обнаружена во время проверок, проводимых кампанией.

«Tesla выяснила, что некоторые кабели, расположенные во втором ряду складных пассажирских сидений транспортных средств, выпущенных в период с 2016 по 2017 год, возможно требуют переукладки», — говорится в заявлении компании.

Tesla также сообщила, что на данный момент у неё нет сведений о том, что этот дефект привел к появлению каких-либо неисправностей или стал причиной несчастных случаев.

Компания решила отозвать электрокары в добровольном порядке, поскольку в случае, если кабели уложены неправильно, левое сиденье третьего ряда может сдвинуться вперед во время аварии.

Напомним, Tesla Model X представляет собой полноразмерный электрический кроссовер, впервые автомобиль был показан публике на автосалоне в Лос-Анджелесе в феврале 2012 года. Продавать Model X компания начала в сентябре 2015 года.

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