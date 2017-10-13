Apple планирует выпустить iPhone с гибким экраном

Купертино, США, , 08:23 — REGNUM Компания Apple начала разработку нового iPhone с гибким экраном. Об этом сообщает издание The Investor.

По информации издания, разработка ведётся совместно с компанией LG, которая занимается созданием гибкого OLED-экрана. Для этого создана специальная команда из инженеров.

Также будет создана печатная плата, которую можно будет внедрить в гибкий корпус. Этим занимается подразделение компании LG Innotek.

Отмечается, что производство сгибаемых экранов для iPhone может начаться в 2020 году. Это означает, что Apple может выпустить гибкий смартфон позже, чем Samsung, который планирует это сделать в 2018 году.

На данный момент Samsung поставляет OLED-панели для iPhone X. Кроме того, корейская компания готовит к запуску свой собственный складной смартфон Galaxy X.

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