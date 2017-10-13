В Китае представлено новейшее лазерное оружие для борьбы с терроризмом

Урумчи, Китай, , 06:19 — REGNUM Китай разработал новое лазерное оружие для применения в антитеррористических целях, сообщает 12 октября газета Global Times.

Компания-разработчик Hongfeng является аффилированным лицом с китайской аэрокосмическим научно-промышленным предприятием CASIC. Она впервые представила свой новый лазер на антитеррористических учениях в провинции Хунань, расположенной в центральной части Китая.

Комплект влючает в себя снаряжение для прицеливания и ранец с батареей, а также установку дистанционного контроля и генератор луча.

По словам представителя CASIC, данная установка способна поражать потенциальную цель на расстоянии 200 метров всего за одну секунду.

«В сравнении с другими видами оружия, лазерная пушка стреляет более точно и быстро, не издает ни звука или излучения при стрельбе», — заявил один из инженеров Янь Ачжэ, добавив, что пушкой также легко оперировать, поскольку она не имеет отдачи, а также недорога в обслуживании.

Стоит отметить, что Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, расположенном на северо-западе страны, были представлены специальные сканеры безопасности терагерцового диапазона для обеспечения дорожной безопасности.

«Китай по-прежнему стоит перед террористической угрозой и нам необходимо проявлять решительность и бдительность», — заявил эксперт Китайского института современных и международных отношений Ли Вэй.

Как сообащло ИА REGNUM, ученые из Исследовательского университета ВМС НОАК подтвердили информацию о разработке электромагнитного оружия, известного как рельсотрон.

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