На Украине опасаются масштабной атаки нового вируса

Киев, , 15:20 — REGNUM Очередную масштабную хакерскую атаку ожидают на Украине, сообщает 12 октября пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно сообщению, в СБУ ожидают атаку, аналогичную той, которая произошла в июне 2017 года после внедрения в служебные компьютеры по всей Украине вируса Petya. В частности, СБУ предупреждает о возможном заражении персональных компьютеров через обновление «общедоступного прикладного программного обеспечения».

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В пресс-службе подчеркнули, что целью атаки является «дестабилизация ситуации в стране». Злоумышленники могут попытаться заразить вредоносным ПО служебные компьютеры, чтобы нарушить нормальную работу государственных учреждений.

Чтобы обеспечить безопасность информации, в СБУ посоветовали сделать резервные копии важной информации, обновить антивирусы и установить последние обновления для операционных систем.

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Напомним, 27 июня на Украине произошла массовая атака вируса Petya, который шифровал данные пользователей и требовал вознаграждение за их расшифровку. Пострадали такие структуры, как «Ощадбанк», «Киевский метрополитен», «Новая почта», Национальный банк Украины, «Укртелеком» и другие.

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