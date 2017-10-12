Российские и зарубежные эксперты разработают стандарты для беспилотных авто

Москва, , 15:18 — REGNUM Российские эксперты совместно со специалистами Финляндии, Швеции и Норвегии будут разрабатывать стандарты и требования к инфраструктуре беспилотных автомобилей, об этом 11 октября сообщил «Коммерсант».

Про этот проект на конференции «Дорога Экспо-217» рассказал руководитель Росавтодора Игорь Астахов. Глава ведомства пояснил, что результатом совместной работы должен стать беспрепятственный проезд беспилотных автомобилей по маршрутам евроарктической зоны.

Астахов также сообщил, что в ближайшие четыре года участки трасс «Скандинавия» и «Волга», пролегающие от Казани до Набережных челнов, будут подготовлены к движению по ним беспилотников.

Напомним, в сентябре 2017 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что разрешение передвижения беспилотных авто по российским дорогам будет дано еще нескоро. По мнению чиновника, такие перемены потребуют от российских граждан изменения ментального восприятия окружающего мира.

Тем не менее, в останкинском районе Москвы уже запущен первый полигон для тестирования беспилотных машин. Протяженность его трассы, которая моделирует городскую среду, составляет 400 метров.

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