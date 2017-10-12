Новое поколение китайских ракет «Чанчжэн» будет готово к 2030 году

Пекин, , 07:39 — REGNUM Следующее поколение ракет-носителей «Чанчжэн» (Long March) будет разработано к 2030 году, сообщает 12 октября газета «Жэньминь жибао».

К 2030 году Китай разработает 12 типов ракет «Чанчжэн» нового поколения, сообщил главный инженер ракет-носителей в Исследовательском институте ракетной техники Китайского объединения космических технологий (CALT) Лун Лэхао.

Ракеты будут ранжироваться от легкого до тяжелого типа и будут использовать как жидкое, так и твердое топливо, отметил Лун.

«Текущее поколение «Чанчжэн» в основном состоит из ракет малых и средних размеров, при этом, новое поколение покроет все возможные типы, имея большие преимущества в двигателях и прочих деталях», — заявил военный эксперт, служивший ракетных войсках армии КНР Сун Чжунцин.

Текущая серия ракет «Чанчжэн» уже пережило четыре поколения и 17 типов, из которых 12 в настоящий момент эксплуатируются, а еще два находятся в разработке.

Всего ракеты запускались 252 раза и вывели на орбиту 344 объекта на орбиту, отметил Лун, добавив, что точность ракет «Чанчжэн» и частота их запуска наряду с грузоподъемностью продолжают расти.

Напомним, что ранее китайская ракета «Чанчжэн-2D» вывела на орбиту венесуэльские спутники дистанционного зондирования VRSS-2.

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