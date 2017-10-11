Автодорожную арку Крымского моста доставили к фарватерным опорам

Керчь, Крым, , 22:20 — REGNUM Строители моста через Керченский пролив, который соединит Крым с остальной Россией, доставили автодорожную арку весом 5500 тонн к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Сообщается, что специализированные плавучие опоры успешно доставили автодорожный арочный пролёт Крымского моста в створ между фарватерными опорами к 19:30 по московскому времени.

В данный момент строители готовятся к следующему этапу сложной морской операции: на гигантской стальной арке, вес которой составляет 5500 тонн закрепляют стальные подъемные тросы. Затем начнётся многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования.

Ожидается, что на проектную высоту в 35 метров подъем конструкции автодорожной арки Крымского моста начнётся 12 октября.

Чтобы поднять и установить арку весом в 5500 тонн будут задействованы 12 домкратов и порядка 30 специалистов. Грузоподъемность каждого домкрата — 650 тонн. Таким образом, общая грузоподъемность оборудования составляет 7800 тонн, что дает 30-процентный запас по грузоподъемной возможности системы в работе с автодорожной аркой Крымского моста.

Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета составит 5 м/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти после воссоединения Крыма с Россией практически сразу приняли решение возводить мост, который соединит Крым с Краснодарским краем. Вскоре агрессивные действия Украины подтвердили правоту такого решения. Украинские радикальные элементы устроили блокаду полуострова — туда перестала поступать электроэнергия с территории Украины, а также прекратились поставки продовольственных товаров.

Единственной линией снабжения Крыма стала Керченская паромная переправа, пропускная способность которой ограничена по естественным причинам. Также в рекордные сроки был возведён энергетический мост, по которому осуществляется переток электроэнергии из Краснодарского края в Крым.